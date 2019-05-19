Бельгийский «Андерлехт» объявил о возвращении в клуб Венсана Компани. Защитник подписал с бывшей командой контракт сроком на 3 года.

«На три сезона возьму на себя роль игрока-менеджера в «Андерлехте», – написал 33-летний Компани.

«Андерлехт» приветствовал Венсана эпичным видео под названием «Принц возвращается». «У каждой саги есть темные страницы. Замок находится в осаде, и ему нужен настоящий воин с храбрым сердцем и фиолетовой кровью, который поведет за собой людей. И вот он возвращается домой. Добро пожаловать, Венсан», – говорится в ролике.

19 мая Компани объявил об уходе из «Манчестер Сити».

Он выступал за «Андерлехт» с 2003-го по 2006 год.

«Жизненная сила, душа и сердце клуба». «Сити» объявил об уходе Компани

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