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Фанаты «Брюгге» трогательно поздравили легенду клуба с 75-летием – дедушка не сдержал слез
Удивительно эмоциональный момент.
Перед стартом одного из матчей чемпионата Бельгии фанаты «Брюгге» устроили перфоманс в честь легендарного нападающего клуба Рауля Ламбера.
Болельщики поздравили бывшего форварда с 75-летием, выложив на трибунах модульный баннер футболки с девятым номером, под которым он выступал. Ламбер был так растроган, что натурально не сдержал слез.
- Ламбер выступал за «Брюгге» в 1962-1980 гг. и забил 216 голов в 373 матчах.
- «Брюгге» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии-2019/20.
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