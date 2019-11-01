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Фанаты «Брюгге» трогательно поздравили легенду клуба с 75-летием – дедушка не сдержал слез

Фанаты «Брюгге» трогательно поздравили легенду клуба с 75-летием – дедушка не сдержал слез
Eurosport

56 мин. назад

Удивительно эмоциональный момент.

Перед стартом одного из матчей чемпионата Бельгии фанаты «Брюгге» устроили перфоманс в честь легендарного нападающего клуба Рауля Ламбера.

Болельщики поздравили бывшего форварда с 75-летием, выложив на трибунах модульный баннер футболки с девятым номером, под которым он выступал. Ламбер был так растроган, что натурально не сдержал слез.

  • Ламбер выступал за «Брюгге» в 1962-1980 гг. и забил 216 голов в 373 матчах.
  • «Брюгге» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии-2019/20.

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