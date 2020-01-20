Капитан бельгийского «Андерлехта» Венсан Компани наехал на собственных фанатов из-за их действий во время суперпринципиального матча против «Брюгге».

Экс-капитан «Манчестер Сити» вернулся в родной клуб и разруливает так, будто никуда и не уходил. В последнем матче команды случился неприятный эпизод – в гости к самому титулованному клубу Бельгии приехал извечный соперник, лидер чемпионата «Брюгге», и домашние фанаты немного перегнули палку, бросив файер прямо во вратаря соперников Симона Миньоле.

Экс-кипер «Ливерпуля» не получил серьезных повреждений, но здорово перепугался. Компани подбежал к фанатской трибуне и максимально яростно высказал болельщикам все, что думает об их выходке.

«Брюгге» выиграл – 2:1.

Компани и Миньоле много лет вместе выступали за сборную Бельгии.

После возвращения Венсана «Андерлехт» выступает неважно: 10 место и 25 очков до лидирующего «Брюгге».

Роналду и Дибала поцеловались, когда праздновали гол

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере