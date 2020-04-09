Бельгийский «Стандард» не получил профессиональную лицензию на сезон-2020/21 и будет играть среди любителей.

По информации L'Echo, комиссия по лицензированию отказала клубу из-за долгов перед восемью игроками, которые достигли более миллиона евро. Также у комиссии возникли вопросы к продаже стадиона – они не уверены, что клуб быстро оформит сделку и получит деньги для выплаты задолженностей.

До 14 апреля льежский клуб имеет право обратиться с апелляцией в арбитражный суд Бельгии. В случае отрицательного решения команда начнет новый сезон в любительской лиге.

«Стандард» – 10-кратный чемпион Бельгии, не покидавший высшую лигу с 1921 года.

Главное достижение на международной арене – Кубок обладателей кубков в сезоне-1981/82.

Чемпионат Бельгии-2019/20 первым из всех европейских лиг объявил о досрочном завершении из-за пандемии коронавируса. Титул достался лидирующему «Брюгге».

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