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Насри пропал в ОАЭ во время пандемии и не выходит на связь с «Андерлехтом»
В соцсетях футболист тоже не отмечался.
Французский полузащитник «Андерлехта» Самир Насри улетел в ОАЭ и перестал выходить на связь с клубом.
По информации Daily Mail, 32-летний Насри проигнорировал просьбу клуба передавать информацию о перемещениях и отправлять отчеты о проведенных тренировках. Он не выходил на связь, а последнюю запись в инстаграме опубликовал 1 апреля.
Сообщается, что «Андерлехт» готов разорвать с Насри контракт.
- Насри перешел в «Андерлехт» из «Вест Хэма» перед стартом сезона-2019/20.
- Чемпионат Бельгии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 29 тура и не будет доигран. Чемпионом признали лидировавший «Брюгге», «Андерлехт» занял восьмое место.
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