Французский полузащитник «Андерлехта» Самир Насри улетел в ОАЭ и перестал выходить на связь с клубом.

По информации Daily Mail, 32-летний Насри проигнорировал просьбу клуба передавать информацию о перемещениях и отправлять отчеты о проведенных тренировках. Он не выходил на связь, а последнюю запись в инстаграме опубликовал 1 апреля.

Сообщается, что «Андерлехт» готов разорвать с Насри контракт.

Насри перешел в «Андерлехт» из «Вест Хэма» перед стартом сезона-2019/20.

Чемпионат Бельгии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 29 тура и не будет доигран. Чемпионом признали лидировавший «Брюгге», «Андерлехт» занял восьмое место.

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