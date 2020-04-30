Поступок, который поможет первому клубу полузащитника не кануть в небытие.

Бельгийский футболист Маруан Феллайни готов оказать финансовую поддержку «Стандарду» из Льежа, в котором он дебютировал во взрослом футболе.

По данным портала DH, 32-летний Феллайни одолжит льежскому клубу 3 млн евро, чтобы он мог решить свои финансовые проблемы. В частности, из-за долгов перед игроками «Стандард» был лишен профессиональной лицензии на сезон-2020/21. По данному делу клуб подал апелляцию в арбитражный суд Бельгии.

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В молодежку «Стандарда» Феллайни перешел в 2004 году, а в основном составе дебютировал в 2006-м, где играл до 2008-го пока не перешел в «Эвертон».

«Стандард» 10 раз становился чемпионом Бельгии, а также 8 раз выигрывал национальный кубок.

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