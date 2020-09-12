На 67-й минуте 17-летний игрок «Мехелена» Астер Вранкс удивительным образом упустил идеальный шанс для того, чтобы открыть счет. Он оказался один перед пустыми воротами, однако вместо удара наступил на мяч, упал и позволил защитнику нейтрализовать угрозу.