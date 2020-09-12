«Мехелен» на своем поле уступил «Остенде» в матче пятого тура чемпионата Бельгии – 0:1.

На 67-й минуте 17-летний игрок «Мехелена» Астер Вранкс удивительным образом упустил идеальный шанс для того, чтобы открыть счет. Он оказался один перед пустыми воротами, однако вместо удара наступил на мяч, упал и позволил защитнику нейтрализовать угрозу.

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  • «Остенде» оформил победный гол в компенсированное время: на 90-й минуте отличился шотландец Джек Хендри.
  • В прошлом розыгрыше чемпионата Бельгии «Мехелен» занял шестое место, «Остенде» – 15-е.

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