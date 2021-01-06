Сотрудники тренировочной базы бельгийского «Антверпена» не пустили на ее территорию игрока клуба Дидье Ламкеля Зе. 24-летний камерунский нападающий пытался открыть дверь административного здания, но она оказалась заперта изнутри.
У такого развития ситуации есть причина. Футболист пришел на тренировку в футболке одного из соперников «Антверпена» по чемпионату Бельгии – «Андерлехта». К такой мере африканца побудило желание перейти зимой в «Панатинаикос». И таким образом Зе давит на руководство «Антверпена».
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- Дидье выступает за «Антверпен» с 2018 года.
- В текущем сезоне форвард сыграл всего 5 матчей в чемпионате страны.
- «Антверпен» расположился на пятом месте в чемпионате, «Андерлехт» – четвертый.
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