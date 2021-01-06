Сотрудники тренировочной базы бельгийского «Антверпена» не пустили на ее территорию игрока клуба Дидье Ламкеля Зе. 24-летний камерунский нападающий пытался открыть дверь административного здания, но она оказалась заперта изнутри.

У такого развития ситуации есть причина. Футболист пришел на тренировку в футболке одного из соперников «Антверпена» по чемпионату Бельгии – «Андерлехта». К такой мере африканца побудило желание перейти зимой в «Панатинаикос». И таким образом Зе давит на руководство «Антверпена».