После того, как Ван ден Берг открыл счет на 65-й минуте матча ударом примерно с 40 метров, он начал ползать по газону, имитируя движения червя. Позже футболист объяснил, в чем смысл такого празднования.

«Это шутка для своих. Мы иногда выполняем упражнение «червяк» в зале. Том Питермат сказал, что я должен исполнить это во время игры. Я волновался из-за того, что мог показаться дураком. Но после такого гола можно все. Теперь очередь Тома», – приводит слова Ван ден Берга Voetbalkrant.