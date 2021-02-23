Защитник «Беерсхота» Ян ван ден Берг поразил ворота «Генка» мощным дальним ударом, а затем необычно отпраздновал гол.

После того, как Ван ден Берг открыл счет на 65-й минуте матча ударом примерно с 40 метров, он начал ползать по газону, имитируя движения червя. Позже футболист объяснил, в чем смысл такого празднования.

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«Это шутка для своих. Мы иногда выполняем упражнение «червяк» в зале. Том Питермат сказал, что я должен исполнить это во время игры. Я волновался из-за того, что мог показаться дураком. Но после такого гола можно все. Теперь очередь Тома», – приводит слова Ван ден Берга Voetbalkrant.

После игры в твиттере «Беерсхота» болельщикам предложили сравнить движения футболиста, но с гусеницей, а не червяком.

«Кто сделал это лучше?» – спросила пресс-служба клуба.

  • Ян ван ден Берг выступает за «Беерсхот» с 2016 года с годовым перерывом на «Гент» – клубы оформили полный трансфер, но защитник не провел ни одного матча за «буйволов».
  • Этот мяч стал третьим для Ван ден Берга в нынешнем сезоне.

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