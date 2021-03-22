Нападающий бельгийского «Вестерло» Тур Диркс получил реальный тюремный срок за нарушение карантинных мер.

В декабре 2020 года Диркс закатил вечеринку, на которую пригласил 14 человек. Четверо из них также были футболистами, выступающими в первом бельгийском дивизионе. Тусовку прервал приехавший наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением отдыхающих, в отчете они указали, что на прощание гости обнимались друг с другом, словно в Бельгии не бушевала пандемия.

«Вестерло» отправил Диркса в госпиталь, чтобы игрок в противовирусном отделении посмотрел, как врачи борются с инфекцией. Остальных футболистов, присутствовавших на вечеринке, также на сутки командировали в больницу. Их юристы уточнили, что визит к докторам произвел на их клиентов сильное впечатление.

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Все игроки клубов бельгийского пердива, побывавшие в гостях у Тура, получили денежные штрафы. Самого 25-летнего Диркса приговорили к тюремному заключению сроком в один месяц. В Voetbal International со ссылкой на неназванные бельгийские медиа уточнили, что футболист не собирается подавать апелляцию на решение суда.

Диркс провел за «Вестерло» 20 матчей в сезоне-2020/21. Он забил один мяч и отдал две результативные передачи.

После 24 туров бельгийский клуб идет на четвертом месте местного первого дивизиона и отстает от лидера на 23 очка.

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