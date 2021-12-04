Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ближайшее время может вернуться к работе.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», кандидатуру 58-летнего коуча рассматривает «Антверпен». Один из самых богатых клубов чемпионата Бельгии готов предложить Черчесову контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Руководство «Антверпена» останавливает лишь то, что пока клуб не может уволить нынешнего тренера Брайана Приске.

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«Антверпен» занимает 2-е место в чемпионате Бельгии – после 16 туров клуб отстает от лидирующего «Юниона» на 7 очков. Также «Антверпен» выступает в Лиге Европы: за тур до конца группового этапа бельгийский клуб набрал 2 очка в группе с «Айнтрахтом», «Олимпиакосом» и «Фенербахче» и идет на последнем месте.

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Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 года.

Следующий крупный турнир сложился неудачно: на Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. После этого Черчесов ушел в отставку.

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