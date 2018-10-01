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Гипнотический вынос словенца с линии ворот, хотя всему миру покажется, что это гол

Гипнотический вынос словенца с линии ворот, хотя всему миру покажется, что это гол
Eurosport

1 час назад

Точно не за ленточкой?

В матче 11-го тура чемпионата Словении между «НС Мурой» и «Марибором» произошел момент, равных которому мы еще не скоро увидим.

Один из форвардов хозяев пробил по воротам с правого края штрафной. Голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович отразил удар прямо на ногу сопернику.

На отскок набежал защитник Девин Клинар. Он выбил его из ворот и попал в ногу форварда «Муры» Рока Сирка. Мяч взлетел, угодил в штангу и приземлился на ленточку. Клинар дал ему опуститься и затем выбил из площади ворот.

На повторе неясно, пересек ли мяч полностью линию. Сирк и остальные игроки «Муры» побежали к арбитру, но он, видимо, не засчитал гол. Среди бомбардиров этого матча нет ни Сирка, ни Клинара.

  • «Марибор» уступил – 1:4, но после 11 туров сохранил первую строчку чемпионата Словении.
  • 26-летний Клинар выступает за нынешний клуб с 2018 года после перехода из люблянской «Олимпии».

Рефери из ЛФЛ Дагестана добил мяч в сетку головой после пенальти и засчитал гол

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