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Словенский паренек включил режим Месси и добил соперников ювелирным ударом со штрафного

Словенский паренек включил режим Месси и добил соперников ювелирным ударом со штрафного
Eurosport

1 час назад

Идеально.

Люблянская «Олимпия» вырвала победу в конце выездного матча 12-го тура чемпионата Словении-2018/19 против «Целе».

Победный мяч был забит на 85-й минуте, но особенно удался гол, закрепивший успех гостей. Полузащитник Рок Кронаветер идеально пробил со штрафного – мяч влетел точно в девятку, даже прыжок вратаря не помог.

  • «Олимпия» победила со счетом 3:1 и продолжает преследовать лидирующий «Марибор». Разрыв между командами составляет 5 очков.
  • Кронаветер забил 5 мячей и сделал ассист в девяти матчах сезона-2018/19.

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