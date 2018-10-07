Eurosport
Словенский паренек включил режим Месси и добил соперников ювелирным ударом со штрафного
Идеально.
Люблянская «Олимпия» вырвала победу в конце выездного матча 12-го тура чемпионата Словении-2018/19 против «Целе».
Победный мяч был забит на 85-й минуте, но особенно удался гол, закрепивший успех гостей. Полузащитник Рок Кронаветер идеально пробил со штрафного – мяч влетел точно в девятку, даже прыжок вратаря не помог.
- «Олимпия» победила со счетом 3:1 и продолжает преследовать лидирующий «Марибор». Разрыв между командами составляет 5 очков.
- Кронаветер забил 5 мячей и сделал ассист в девяти матчах сезона-2018/19.
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