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Алюминий - NK Bravo

Чемпионат Словении - 8 июля 2020

Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Алюминий – NK Bravo на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Слободан Грубор или Dejan Grabic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алюминий и NK Bravo и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Алюминий и NK Bravo, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

