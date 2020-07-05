Триглав Крань
    -
    18:00
    05.07.20
    Sportni center Kranj
    Олимпия Любляна
      Чемпионат Словении • Тур 31
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      Триглав Крань - Олимпия Любляна
      Чемпионат Словении - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Триглав Крань – Олимпия Любляна на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Триглав Крань и Олимпия Любляна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Триглав Крань и Олимпия Любляна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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