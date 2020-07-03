NK Bravo
    -
    19:00
    03.07.20
    Športni park Šiška
    НК Целе
      Чемпионат Словении • Тур 31
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      NK Bravo - НК Целе
      Чемпионат Словении - 3 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем NK Bravo – НК Целе на Eurosport.ru! 3 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу NK Bravo и НК Целе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются NK Bravo и НК Целе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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