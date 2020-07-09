Табор Сежана
    -
    19:00
    09.07.20
    Rajko Štolfa Stadium
    Марибор
      Чемпионат Словении • Тур 32
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Табор Сежана - Марибор
      Чемпионат Словении - 9 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Табор Сежана – Марибор на Eurosport.ru! 9 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мауро Каморанези или Sergej Jakirovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Табор Сежана и Марибор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Табор Сежана и Марибор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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