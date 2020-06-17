Онлайн

Алюминий - Табор Сежана

Чемпионат Словении - 17 июня 2020

Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Алюминий – Табор Сежана на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Слободан Грубор или Мауро Каморанези? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алюминий и Табор Сежана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Алюминий и Табор Сежана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

