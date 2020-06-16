Мура
    -
    20:00
    16.06.20
    Fazanerija
    НК Целе
      Чемпионат Словении • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Мура - НК Целе
      Чемпионат Словении - 16 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Мура – НК Целе на Eurosport.ru! 16 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Анте Шимундза или Dusan Kosic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мура и НК Целе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мура и НК Целе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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