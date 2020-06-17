Олимпия Любляна
    -
    21:30
    17.06.20
    Спортивный парк Стожице
    NK Bravo
      Чемпионат Словении • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

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      Олимпия Любляна - NK Bravo
      Чемпионат Словении - 17 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Олимпия Любляна – NK Bravo на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Любляна и NK Bravo и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпия Любляна и NK Bravo, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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