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Олимпия Любляна - Рудар Веленье

Чемпионат Словении - 9 июля 2020

Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Олимпия Любляна – Рудар Веленье на Eurosport.ru! 9 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Dino Skender или Домен Бершняк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Любляна и Рудар Веленье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпия Любляна и Рудар Веленье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

