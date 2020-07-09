Олимпия Любляна
    -
    21:30
    09.07.20
    Спортивный парк Стожице
    Рудар Веленье
      Чемпионат Словении • Тур 32
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Олимпия Любляна - Рудар Веленье
      Чемпионат Словении - 9 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Олимпия Любляна – Рудар Веленье на Eurosport.ru! 9 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dino Skender или Домен Бершняк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Любляна и Рудар Веленье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпия Любляна и Рудар Веленье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет