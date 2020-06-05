Алюминий
    -
    20:00
    05.06.20
    Športni park
    Мура
      Prva liga Telekom Slovenije • Тур 26
      Календарь
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      Алюминий - Мура
      Prva liga Telekom Slovenije - 5 июня 2020

      Футбол, Prva liga Telekom Slovenije. Следите за матчем Алюминий – Мура на Eurosport.ru! 5 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Слободан Грубор или Анте Шимундза? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алюминий и Мура и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алюминий и Мура, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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