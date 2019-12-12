Дочь президента словенского клуба забеременела от нигерийского игрока. С ним разорвали контракт
Самая нетривиальная причина потерять работу.
Команда, выступающая во второй по силе лиге Словении, расторгла контракт с нигерийским футболистом.
Как сообщает Ghanaweb.com, причиной отъезда нигерийца из Словении стал его конфликт с президентом клуба. Девушка, с которой встречался футболист, оказалась дочерью президента. После того, как она забеременела, игрока вызвали на разговор.
«Я приехал и признал, что несу ответственность за беременность. Мне велели оставаться дома и не появляться на территории клуба, пока не разрешат вернуться.
Через неделю меня вызвали в офис и сообщили о планах расторгнуть мой контракт за недисциплинированность и грубые проступки. Это стало для меня неожиданностью, потому что с момента моего перехода в команду около шести месяцев назад я не был замечен ни в чем подобном», – рассказал игрок.
- Ghanaweb.com не уточнил имя футболиста. Во второй словенской лиге выступают четверо игроков из Нигерии.
- Сам игрок отметил, что не просто занимался с девушкой сексом, а полюбил ее.
- Отец девушки (и по совместительству президент клуба) заставил ее заблокировать футболиста во всех соцсетях.
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