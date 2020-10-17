Горица
    -
    19:00
    17.10.20
    Спортни Парк
    Марибор
      Чемпионат Словении • Тур 7
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Горица - Марибор
      Чемпионат Словении - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Словении. Следите за матчем Горица – Марибор на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Gordan Petric или Мауро Каморанези? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Горица и Марибор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Горица и Марибор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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