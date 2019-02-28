Форвард «Лехии» убежал один на один с вратарем, чтобы пустить мяч в стратосферу
Футбольный буллит не получился.
Форвард гданьской «Лехии» Конрад Мишалак мог снять все вопросы в конце матча Кубка Польши против «Гурника», но промазал из выгодной позиции.
Уже в добавленное время при счете 2:1 в пользу «Лехии» страйкер побежал в контратаку забивать третий мяч, но, сблизившись с голкипером, пробил куда-то в небеса.
- «Лехия», несмотря на обидный промах, довела матч до победы и вышла в полуфинал.
- 21-летний форвард за «Лехию» ни в чемпионате, ни в Кубке страны этого сезона пока не забивал.
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