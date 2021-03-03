Аль-Гарафа
    -
    16:50
    03.03.21
    Abdullah bin Khalifa Stadium
    Аль-Садд
      Кубок Катара • 1/4 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Аль-Гарафа - Аль-Садд

      Футбол, Кубок Катара. Следите за матчем Аль-Гарафа – Аль-Садд на Eurosport.ru! 3 марта 2021 года в 16:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Слависа Йоканович или Хави? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Гарафа и Аль-Садд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Гарафа и Аль-Садд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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