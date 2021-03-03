Аль-Силия
    -
    19:15
    03.03.21
    Suheim Bin Hamad Stadium
    Аль-Араби
      Кубок Катара • 1/4 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Аль-Силия - Аль-Араби

      Футбол, Кубок Катара. Следите за матчем Аль-Силия – Аль-Араби на Eurosport.ru! 3 марта 2021 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сами Трабелси или Freyr Alexandersson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Силия и Аль-Араби и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Силия и Аль-Араби, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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