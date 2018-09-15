Eurosport
Это'О занес гениальный гол пяткой. Самюэль все еще велик, как когда-то в «Анжи»
Первый мяч камерунца в чемпионате Катара.
Самюэль Это'О продолжает готовить Катар к чемпионату мира-2022. Легендарный камерунец забил дебютный гол в местном чемпионате и сделал это максимально эффектно.
В пятом туре «Катар СК» приехал в гости к «Аль-Шахании» и пропустил два гола. На 51-й минуте Это'О подарил шанс гостям, замкнув прострел с фланга пяткой.
- Тем не менее, «Катар СК» проиграл «Аль-Шахании» – 2:3.
- 37-летний Это'О играл за 14 клубов – в том числе за «Реал», «Барселону», «Интер», «Челси» и «Анжи».
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