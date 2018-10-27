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Не забывайте Снейдера – Уэсли в Катаре оформил дубль за полторы минуты
Голландец оформил свой, возможно, самый быстрый дубль в карьере.
У Снейдера в Катаре все очень хорошо: его «Аль-Гарафа» наиздевался над клубом «Аль-Хор» – 6:0.
Уэсли оформил свой, возможно, самый быстрый дубль в карьере. Сначала он красиво перекинул вратаря «Аль-Хора» на 50-й минуте, затем – огорчил его на 52-й. В общей сложности на два мяча Снейдер потратил полторы минуты.
Жаль, правда, что это произошло при такой малочисленной публике – на всех ракурсах трибуны были удручающе пустыми.
- В январе 2018-го Уэсли переехал в чемпионат Катара из «Ниццы».
- Голландец бесплатно покинул французский клуб, а его контракт с «Аль-Гарафой» рассчитан на полтора года.
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