Снейдер пьяным полежал на чужой машине, потом на ней потанцевал, разбил стекло и попал в полицию
Веселая ночка полузащитника катарского клуба «Аль-Гарафа».
Экс-полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер был задержан полицией за порчу имущества и неподобающее поведение в родном Утрехте.
На видео видно, как Снейдер лежит на крыше припаркованного на обочине автомобиля. Затем он встал, начал бить ногами в лобовое стекло и танцевать, при этом оставляя вмятины на кузове. Молодой человек и девушка уговорили Уэсли спуститься с машины, после чего его задержала полиция. Скорее всего, Снейдер был пьян.
Сумма ущерба составила 6 тысяч евро. Прокуратура Утрехта назначила выплату компенсации владельцу автомобиля, с чем футболист согласился, а потому был отпущен на свободу, сообщает RTL.
Менеджер Снейдера заявил, что ему ничего не известно об инциденте, и вообще футболист находится за пределами Голландии.
- В настоящее время Снейдер играет за катарский клуб «Аль-Гарафа».
- В марте 2019 года Уэсли разошелся с женой (правда, сообщений о разводе не было), что могло стать причиной срыва Уэсли.
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