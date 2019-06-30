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Снейдер пьяным полежал на чужой машине, потом на ней потанцевал, разбил стекло и попал в полицию

Снейдер пьяным полежал на чужой машине, потом на ней потанцевал, разбил стекло и попал в полицию
Eurosport

1 час назад

Веселая ночка полузащитника катарского клуба «Аль-Гарафа».

Экс-полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер был задержан полицией за порчу имущества и неподобающее поведение в родном Утрехте.

На видео видно, как Снейдер лежит на крыше припаркованного на обочине автомобиля. Затем он встал, начал бить ногами в лобовое стекло и танцевать, при этом оставляя вмятины на кузове. Молодой человек и девушка уговорили Уэсли спуститься с машины, после чего его задержала полиция. Скорее всего, Снейдер был пьян.

Сумма ущерба составила 6 тысяч евро. Прокуратура Утрехта назначила выплату компенсации владельцу автомобиля, с чем футболист согласился, а потому был отпущен на свободу, сообщает RTL.

Менеджер Снейдера заявил, что ему ничего не известно об инциденте, и вообще футболист находится за пределами Голландии.

  • В настоящее время Снейдер играет за катарский клуб «Аль-Гарафа».
  • В марте 2019 года Уэсли разошелся с женой (правда, сообщений о разводе не было), что могло стать причиной срыва Уэсли.

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