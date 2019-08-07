Несколько месяцев назад легенда «Барселоны» Хави завершил карьеру и сразу же стал тренером, возглавив катарский «Аль-Садд».

39-летний коуч стал участником курьезного момента во время выездного матча с «Лехвией» в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. В одном из эпизодов Хави возмутился решением арбитра, который не поставил пенальти, и пнул бутылку. Да так, что с его ноги слетел кроссовок и взмыл высоко в небо.

Встреча завершилась вничью – 1:1.

В составе «Барселоны» Хави 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 4 раза – Лигу чемпионов.

Он дважды побеждал на чемпионате Европы и выигрывал чемпионат мира в составе сборной Испании.

Пуйоль брутален даже на пенсии – он помчался за мячом, разбил стекло и сильно порезался

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