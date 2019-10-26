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Катарские футболисты трижды за 3 секунды обстучали штанги и перекладину

Катарские футболисты трижды за 3 секунды обстучали штанги и перекладину
Eurosport

1 час назад

Эти ворота заколдованы.

Каркас ворот на стадионе катарской команды «Аль-Шахания» трижды подряд сыграл за хозяев в матче с «Аль-Силией».

Сначала атаке гостей после удара и двух рикошетов помешала перекладина. Мубарак Буссуфа сыграл на добивании, но угодил в левую стойку ворот. Мохамед Мудазер подумал, что он-то точно забьет, но мяч попал в правую штангу, и на этом курьезный эпизод закончился – мяч вынесли за пределы поля.

  • Матч завершился со счетом 0:0 – сетки обоих ворот не пострадали.
  • «Аль-Силия» идет на шестом месте, «Аль-Шахания» замыкает турнирную таблицу на 12-й строчке.

Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти

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