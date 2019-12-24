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Манджукич покинул «Ювентус» и перешел в катарский «Аль-Духаиль»
Хорват присоединился к Мехди Бенатиа.
Хорватский нападающий Марио Манджукич перешел из «Ювентуса» в катарский клуб «Аль-Духаиль».
В нынешнем сезоне 33-летний хорват ни разу не вышел на поле в составе «Юве». Всего он провел за «бьянконери» 162 матча и забил 44 мяча при 18 голевых передачах.
- Вместе с «Ювентусом» Манджукич четырежды выиграл чемпионат Италии и трижды – Кубок страны.
- За «Аль-Духаиль» выступает бывший напарник Марио по «Юве» Мехди Бенатиа.
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