Хорватский нападающий Марио Манджукич перешел из «Ювентуса» в катарский клуб «Аль-Духаиль».

В нынешнем сезоне 33-летний хорват ни разу не вышел на поле в составе «Юве». Всего он провел за «бьянконери» 162 матча и забил 44 мяча при 18 голевых передачах.

Вместе с «Ювентусом» Манджукич четырежды выиграл чемпионат Италии и трижды – Кубок страны.

За «Аль-Духаиль» выступает бывший напарник Марио по «Юве» Мехди Бенатиа.

Иньеста может перейти в «Эстудиантес». Там работает Габи Милито и играет Маскерано

Подписывайся на нас в инстаграме