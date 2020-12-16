Сложно сказать, когда «Барселона» Роналда Кумана придет в порядок и станет «Барселоной» здорового человека, возможно, уже не при Кумане, а при Хави. Пока же самый желанный болельщиками каталонцев тренер уверенно решает чемпионат Катара, где его команда включает режим «Барселоны» 2000-х.

В последней игре против «Аль-Гарафы» «Аль-Садд» прошел поле в девять классных передач и даже забил после этой атаки мяч. В динамике это смотрится очень красиво, пусть и не все передачи получились в касание или в обострение.

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После этого гола где-то плачет Пеп Гвардиола. И Лионель Месси тоже грустит – ведь он тоже хочет вот так, а не так, как получается в последние месяцы.

Вот что говорил о возможности работы в «Барселоне» сам Хави: «Я рад, что продолжаю получать тренерский опыт и ставить перед собой новые задачи, но, конечно, для меня было бы привилегией однажды тренировать «Барсу».

Я хотел бы собрать в «Барсе» штаб с Йорди Кройфом, Карлесом Пуйолем и некоторыми нынешними игроками. Создать команду с важными людьми, которые знают клуб, с людьми, которым я доверяю и которые будут мне верны».

«Аль-Садд» после девяти туров лидирует в Лиге звезд Катара – команда одержала восемь побед и разок сыграла вничью.

В прошлом сезоне команда под руководством Хави финишировала третьей, зато выиграла Кубок Катара.

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