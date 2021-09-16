Аль Шамаль
    -
    18:00
    16.09.21
    Thani bin Jassim Stadium
    Аль-Силия
      Лига Звезд Катара • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Аль Шамаль - Аль-Силия

      Футбол. Следите за матчем Аль Шамаль – Аль-Силия на Eurosport.ru! 16 сентября 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Hicham Jadrane или Сами Трабелси? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль Шамаль и Аль-Силия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Аль Шамаль и Аль-Силия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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