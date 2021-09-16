Катар
    -
    20:15
    16.09.21
    Al-Wakrah Stadium
    Аль-Садд
      Лига Звезд Катара • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Катар - Аль-Садд

      Футбол. Следите за матчем Катар – Аль-Садд на Eurosport.ru! 16 сентября 2021 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Younes Ali или Хави? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Катар и Аль-Садд и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Катар и Аль-Садд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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