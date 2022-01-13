Полузащитник «Аль-Райян» Хамес Родригес героически поучаствовал в спасении жизни защитника «Аль-Вакра» Усмана Кулибали, который пережил остановку сердца.
Матч Лиги звезд Катара между «Аль-Райяном» и «Аль-Вакра» был прерван в первом тайме, когда Кулибали был замечен рухнувшим на газон в площади ворот. Одним из первых на помощь 32-летнему игроку примчался Хамес: он правильно расположил голову лежащего на газоне малийца, чтобы тот мог нормально дышать до того, как на поле появятся медики.
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Медицинский персонал оказал Кулибали первую помощь, после чего футболиста доставили в больницу. Обследование показало, что он перенес сердечный приступ. Сейчас Усман находится в стабильном состоянии и проходит процедуры восстановления, его жизни ничего не угрожает.
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К сожалению, сердечные приступы на футболе стали нередким явлением: месяц назад стало плохо одному из фанатов на матче «Уотфорд» – «Челси». Его спас сигнал Маркоса Алонсо.
В октябре 2021 года похожая ситуация произошла на матче «Тоттенхэма». Тогда спасти болельщика помогли Серхио Регилон и Эрик Дайер.
Источник: Liverpool Echo
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