Полузащитник «Аль-Райян» Хамес Родригес героически поучаствовал в спасении жизни защитника «Аль-Вакра» Усмана Кулибали, который пережил остановку сердца.

Матч Лиги звезд Катара между «Аль-Райяном» и «Аль-Вакра» был прерван в первом тайме, когда Кулибали был замечен рухнувшим на газон в площади ворот. Одним из первых на помощь 32-летнему игроку примчался Хамес: он правильно расположил голову лежащего на газоне малийца, чтобы тот мог нормально дышать до того, как на поле появятся медики.

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Медицинский персонал оказал Кулибали первую помощь, после чего футболиста доставили в больницу. Обследование показало, что он перенес сердечный приступ. Сейчас Усман находится в стабильном состоянии и проходит процедуры восстановления, его жизни ничего не угрожает.

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Источник: Liverpool Echo

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