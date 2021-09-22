Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес перешел в катарский «Аль-Райян». Детали сделки пока не сообщаются.

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Первоначально Родригес собирался продолжить карьеру в клубе «Истанбул Башакшехир», но трансфер не состоялся, и 11 сентября Хамес вернулся в расположение английского клуба. Спустя еще 11 сентябрьских дней нашелся новый вариант.

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В нынешнем сезоне АПЛ Родригес не сыграл ни минуты.

Хамес вошел в состав английского клуба в сентябре прошлого года, принял участие в 23 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

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