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Клуб 3-го немецкого дивизиона расторг контракт с капитаном – он пришел на матч с неонацистами
Руководство клуба решило не терпеть радикальные политические взгляды Даниэля Франа.
Клуб из третьего немецкого дивизиона «Хемницер» расторг контракт с капитаном команды Даниэлем Франом после появления футболиста на стадионе вместе с ультраправыми фанатами.
Во время матча с «Халлешером» Фран, восстанавливающийся после травмы, пришел на домашнюю арену вместе с членами радикального ультраправого объединения Kaotic Chemnitz. После этого контракт с футболистом был расторгнут, сообщает Spox.
- Фран выступал за «Хемницер» с 2016 года.
- В марте 2019 года Фран отпраздновал гол с футболкой с надписью «Поддерживай местных хулиганов», которая была посвящена смерти лидеру неонацистской группировки.
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