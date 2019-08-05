Клуб из третьего немецкого дивизиона «Хемницер» расторг контракт с капитаном команды Даниэлем Франом после появления футболиста на стадионе вместе с ультраправыми фанатами.

Во время матча с «Халлешером» Фран, восстанавливающийся после травмы, пришел на домашнюю арену вместе с членами радикального ультраправого объединения Kaotic Chemnitz. После этого контракт с футболистом был расторгнут, сообщает Spox.

Фран выступал за «Хемницер» с 2016 года.

В марте 2019 года Фран отпраздновал гол с футболкой с надписью «Поддерживай местных хулиганов», которая была посвящена смерти лидеру неонацистской группировки.

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