Акция «Голый футбол», Эр-Эркеншвик, Германия
Фото: Getty Images
Это была художественная акция местного активиста.
В немецком городке Эр-Эркеншвик в воскресенье, 16 августа, прошел необычный футбольный матч.
Все игроки на поле были полностью обнаженными. Так они протестовали против излишней коммерциализации футбола.
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Организатором матча стал 34-летний художник Геррит Старчевски. Игра состоялась на 14-тысячном стадионе «Штимберг» на земле Северный Рейн-Вестфалия.
«Футбольная система больна, поэтому мы целиком обнажены. Каждый хочет какой-то достоверности. Но мне кажется, что ты становишься подлинным, когда на тебе нет всей лишней шелухи. Действительно всей – от рекламных баннеров до одежды», – сказал перед игрой 11Freunde Старчевски.
На футболистах были только бутсы и гетры. По цвету носков игроки определяли членов своей и чужой команд. На спинах мужчин вручную нарисовали номера.
«Этим обнажением я также подаю пример многообразия и естественности. Мы против зависимости и влияния социальных сетей и ложных идеалов красоты», – добавил Старчевски. Его цитирует Deutsche Welle.
- В фейсбуке Геррита сказано, что он проводит акции с людской наготой с 2008 года.
- О матче обнаженных людей уже написали несколько локальных и национальных немецких медиа, британская BBC, швейцарская 20Min, а также китайская версия Deutsche Welle.
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