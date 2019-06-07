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«Стяуа» предложит сыну Хаджи контракт с уникальным пунктом: он будет играть без возможности замены
Владелец клуба из Бухареста не в первый раз выделяется эксцентричными словами и задумками.
Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи получит уникальное предложение от владельца «Стяуа» Джиджи Бекали.
Как сообщает журналист Эмануэль Рошу, Бекали готов заплатить за Хаджи 3,5 млн евро. В контракт Яниса будет включен пункт, согласно которому он будет играть во всех матчах без возможности замены.
Сам Бекали обязуется не критиковать Яниса и выплатить «Вииторулу» 30% от его будущей продажи. Решение о трансфере в «Стяуа» примет отец футболиста – легендарный Георге Хаджи, который является собственником и главным тренером «Вииторула».
- Георге Хаджи – лучший футболист Румынии в XX веке.
- Победителем прошедшего чемпионата Румынии стал «ЧФР Клуж».
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