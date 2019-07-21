В матче второго тура чемпионата Румынии встретились «Динамо» (Бухарест) и «Университатя» (Крайова).

Во время игры главному тренеру «Динамо» Эугену Няго стало плохо – по данным румынских журналистов, коуча доставили в больницу с сердечным приступом.

Няго возглавил клуб из Бухареста месяц назад, и все это время фанаты «Динамо» требовали его отставки.

«Динамо» 18 раз становилось чемпионом Румынии.

Рекордсменом по числу побед в турнире остается «Стяуа» (26).

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