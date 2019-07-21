Getty Images

Тренера «Динамо» хватил сердечный приступ во время игры. Фанаты требовали его отставки

Тренера «Динамо» хватил сердечный приступ во время игры. Фанаты требовали его отставки
Eurosport

1 час назад

Давайте пожелаем мужчине здоровья.

В матче второго тура чемпионата Румынии встретились «Динамо» (Бухарест) и «Университатя» (Крайова).

Во время игры главному тренеру «Динамо» Эугену Няго стало плохо – по данным румынских журналистов, коуча доставили в больницу с сердечным приступом.

Няго возглавил клуб из Бухареста месяц назад, и все это время фанаты «Динамо» требовали его отставки.

  • «Динамо» 18 раз становилось чемпионом Румынии.
  • Рекордсменом по числу побед в турнире остается «Стяуа» (26).

Безжалостный румынский судья разрешил футболистам играть на затопленном газоне

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте