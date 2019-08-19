В Румынии к футболисту на поле выехала скорая помощь, но потом водитель куда-то ушел
А когда вернулся, стал заполнять бумаги.
Необъяснимый эпизод произошел в матче третьего тура второй румынской лиги – играли «Конкордия» и «Фарул».
Футболист «Конкордии» получил травму – настолько тяжелую, что на поле вызвали карету скорой помощи. После оказания необходимой помощи врачи погрузили пострадавшего в машину, но водителя на месте не оказалось. Когда он все-таки пришел, то не сел за руль, а стал заполнять какие-то бумаги.
- У футболиста диагностировали перелом ключицы, ему предстоит операция.
- «Конкордия» победила со счетом 2:1.
В матче «Челси» заменили арбитра. Нужный судья ехал с матча «Сити» – «Тоттенхэм» и застрял в пробке
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