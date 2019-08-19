Необъяснимый эпизод произошел в матче третьего тура второй румынской лиги – играли «Конкордия» и «Фарул».

Футболист «Конкордии» получил травму – настолько тяжелую, что на поле вызвали карету скорой помощи. После оказания необходимой помощи врачи погрузили пострадавшего в машину, но водителя на месте не оказалось. Когда он все-таки пришел, то не сел за руль, а стал заполнять какие-то бумаги.

У футболиста диагностировали перелом ключицы, ему предстоит операция.

«Конкордия» победила со счетом 2:1.

В матче «Челси» заменили арбитра. Нужный судья ехал с матча «Сити» – «Тоттенхэм» и застрял в пробке

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