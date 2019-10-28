Гол из второго дивизиона чемпионата Румынии можно смело номинировать на премию Пушкаша – такая бисиклета не каждый день получается у Месси и Роналду.

Между собой встречались «Ресита» и УТА, и исход матча решился в компенсированное время. При счете 2:2 полузащитник УТА Ромарио Флорин Мойзе пробил через себя с линии штрафной, и мяч оказался в сетке.

Игра завершилась со счетом 3:2.

Мойзе в этом матче стал автором дубля.

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