Великолепная бисиклета из Румынии решила исход матча
От этого гола трудно оторвать взгляд.
Гол из второго дивизиона чемпионата Румынии можно смело номинировать на премию Пушкаша – такая бисиклета не каждый день получается у Месси и Роналду.
Между собой встречались «Ресита» и УТА, и исход матча решился в компенсированное время. При счете 2:2 полузащитник УТА Ромарио Флорин Мойзе пробил через себя с линии штрафной, и мяч оказался в сетке.
- Игра завершилась со счетом 3:2.
- Мойзе в этом матче стал автором дубля.
Японский вратарь почувствовал себя Нойером и дважды за две минуты пропустил с центра поля
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