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Великолепная бисиклета из Румынии решила исход матча

Великолепная бисиклета из Румынии решила исход матча
Eurosport

58 мин. назад

От этого гола трудно оторвать взгляд.

Гол из второго дивизиона чемпионата Румынии можно смело номинировать на премию Пушкаша – такая бисиклета не каждый день получается у Месси и Роналду.

Между собой встречались «Ресита» и УТА, и исход матча решился в компенсированное время. При счете 2:2 полузащитник УТА Ромарио Флорин Мойзе пробил через себя с линии штрафной, и мяч оказался в сетке.

  • Игра завершилась со счетом 3:2.
  • Мойзе в этом матче стал автором дубля.

Японский вратарь почувствовал себя Нойером и дважды за две минуты пропустил с центра поля

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