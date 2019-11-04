«Астра» в матче 15-го тура чемпионата Румынии разгромила команду «Политехника» из города Яссы – 4:0.

Один из мячей в ворота «Политехники» был забит вне рамок спортивного фэйр-плей. Голкипер гостей отдал мяч соперникам, которые заработали фол неподалеку от штрафной площади. Мяч стукнулся в лежащего на поле игрока «Астры», после чего его товарищ быстренько разыграл штрафной с Константином Будеску, который и оформил взятие ворот.

В высшей лиге чемпионата Румынии выступают 14 команд.

«Астра» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Политехника» – восьмую.

Сербский игрок наплевал на фэйр-плей и забил. Соперники попытались его избить

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