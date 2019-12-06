«Университатя Крайова» в матче 19-го тура чемпионата Румынии выиграла у команды «Ботошани» – 3:1.

Последний гол в прошедшей игре получился сверхэпичным: «Ботошани» подавала угловой, на который прибежал и голкипер гостей в надежде сравнять счет. В итоге соперники «Университати» потеряли мяч, и хозяева впятером убежали к пустым воротам.

«Университатя Крайова» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Румынии, «Ботошани» – восьмую.

В турнире участвуют 14 команд.

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