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В чемпионате Румынии забили фееричную банку – на пустые ворота убежали пятеро футболистов

В чемпионате Румынии забили фееричную банку – на пустые ворота убежали пятеро футболистов
Eurosport

21 мин. назад

Эпичнее было бы, если момент не завершился бы голом.

«Университатя Крайова» в матче 19-го тура чемпионата Румынии выиграла у команды «Ботошани» – 3:1.

Последний гол в прошедшей игре получился сверхэпичным: «Ботошани» подавала угловой, на который прибежал и голкипер гостей в надежде сравнять счет. В итоге соперники «Университати» потеряли мяч, и хозяева впятером убежали к пустым воротам.

  • «Университатя Крайова» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Румынии, «Ботошани» – восьмую.
  • В турнире участвуют 14 команд.

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