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«Игроки слишком часто занимаются сексом». Владелец «Стяуа» объяснил спад команды

«Игроки слишком часто занимаются сексом». Владелец «Стяуа» объяснил спад команды
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Бекали привел в пример команду Дана Петреску.

«Стяуа Бухарест» не может победить уже три матча подряд, и владелец клуба Джиджи Бекали определил причину неважной формы команды.

«Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами, поэтому в последнее время они не так хорошо играют в футбол. Посмотрите на Дана Петреску. Игроки «Клужа» занимаются сексом раз в неделю. Они видятся с женщинами раз в неделю», – цитирует функционера ESPN.

  • «Клуж» лидирует в чемпионате Румынии – у клуба 52 очка.
  • «Стяуа Бухарест» отстает от лидера на восемь баллов и идет на четвертом месте.

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