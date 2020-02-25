«Стяуа Бухарест» не может победить уже три матча подряд, и владелец клуба Джиджи Бекали определил причину неважной формы команды.

«Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами, поэтому в последнее время они не так хорошо играют в футбол. Посмотрите на Дана Петреску. Игроки «Клужа» занимаются сексом раз в неделю. Они видятся с женщинами раз в неделю», – цитирует функционера ESPN.

«Клуж» лидирует в чемпионате Румынии – у клуба 52 очка.

«Стяуа Бухарест» отстает от лидера на восемь баллов и идет на четвертом месте.

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