Анамария Продан
Фото: Instagram
«Германштадт» хотят лишить лицензии.
Бывшая модель Playboy Анамария Продан планирует покупку футбольного клуба и может спасти румынский «Германштадт».
Клуб сыграет в плей-офф за право остаться в высшей лиге Румынии, если не успеет обанкротиться – по информации Gazeta Sporturilor, у команды 700 тыс евро долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Руководство клуба опубликовало заявление о том, что срочно ищет инвесторов. По информации источника, Продан может выделить необходимые средства – недавно девушка заявляла о желании купить футбольную команду.
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- Сейчас 47-летняя Продан – футбольный агент.
- Девушка болеет за румынское «Динамо».
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