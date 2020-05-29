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Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

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Анамария Продан

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
минута назад

«Германштадт» хотят лишить лицензии.

Бывшая модель Playboy Анамария Продан планирует покупку футбольного клуба и может спасти румынский «Германштадт».

Клуб сыграет в плей-офф за право остаться в высшей лиге Румынии, если не успеет обанкротиться – по информации Gazeta Sporturilor, у команды 700 тыс евро долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Руководство клуба опубликовало заявление о том, что срочно ищет инвесторов. По информации источника, Продан может выделить необходимые средства – недавно девушка заявляла о желании купить футбольную команду.

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  • Сейчас 47-летняя Продан – футбольный агент.
  • Девушка болеет за румынское «Динамо».

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