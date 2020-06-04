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Экс-модель Playboy инвестировала в румынский клуб и сделала 21-летнюю дочь его владельцем

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Анамария Продан

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
10 минут назад

Дама спасла команду от банкротства.

Бывшая модель Playboy Анамария Продан вложила деньги в румынский клуб «Германштадт».

Ранее сообщалось о сложной финансовой ситуации, в которой оказалась команда – по сути, Продан спасла его от банкротства. Анамария замужем за румынским тренером Лорентиу Регекампфом – в управлении клубом будет принимать участие все семейство. «Финансисты клуба достигли соглашения с семьей Регекампф, которая будет участвовать в жизни клуба как в финансовом, так и в спортивном плане. Мы приветствуем Анамарию Продан Регекампф в качестве инвестора нашего проекта», – говорится в заявлении клуба.

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Как сообщает румынский журналист Эмануэль Росу, формальным владельцем команды станет 21-летняя дочь Продан Ребекка.

  • Анамария Продан занимается агентской деятельностью.
  • Мы собрали самые жаркие фото из ее инстаграма, вот ссылка:

Агент ФИФА, модель Playboy и жена футболиста. Все это об одной прекрасной даме

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