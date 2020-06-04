Анамария Продан
Фото: Instagram
Дама спасла команду от банкротства.
Бывшая модель Playboy Анамария Продан вложила деньги в румынский клуб «Германштадт».
Ранее сообщалось о сложной финансовой ситуации, в которой оказалась команда – по сути, Продан спасла его от банкротства. Анамария замужем за румынским тренером Лорентиу Регекампфом – в управлении клубом будет принимать участие все семейство. «Финансисты клуба достигли соглашения с семьей Регекампф, которая будет участвовать в жизни клуба как в финансовом, так и в спортивном плане. Мы приветствуем Анамарию Продан Регекампф в качестве инвестора нашего проекта», – говорится в заявлении клуба.
Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства
Как сообщает румынский журналист Эмануэль Росу, формальным владельцем команды станет 21-летняя дочь Продан Ребекка.
- Анамария Продан занимается агентской деятельностью.
- Мы собрали самые жаркие фото из ее инстаграма, вот ссылка:
Агент ФИФА, модель Playboy и жена футболиста. Все это об одной прекрасной даме
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме