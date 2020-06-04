Дама спасла команду от банкротства.

Бывшая модель Playboy Анамария Продан вложила деньги в румынский клуб «Германштадт».

Ранее сообщалось о сложной финансовой ситуации, в которой оказалась команда – по сути, Продан спасла его от банкротства. Анамария замужем за румынским тренером Лорентиу Регекампфом – в управлении клубом будет принимать участие все семейство. «Финансисты клуба достигли соглашения с семьей Регекампф, которая будет участвовать в жизни клуба как в финансовом, так и в спортивном плане. Мы приветствуем Анамарию Продан Регекампф в качестве инвестора нашего проекта», – говорится в заявлении клуба.

Чемпионат Румынии Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства 29/05/2020 В 05:53

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Росу, формальным владельцем команды станет 21-летняя дочь Продан Ребекка.

Анамария Продан занимается агентской деятельностью.

Мы собрали самые жаркие фото из ее инстаграма, вот ссылка:

Агент ФИФА, модель Playboy и жена футболиста. Все это об одной прекрасной даме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

ЧМ-2018 Русская модель Playboy, прославившаяся на ЧМ-2018, ищет мужчину на время карантина 27/03/2020 В 17:01