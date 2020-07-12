В Румынии трижды перебивали пенальти и не забили – вратарь потащил 2 и получил красную

Негодование вратаря «Рапида»
Фото: Eurosport
«Рапид» и «Петролул» попали в сюжет футбольного триллера.
Необычный отрезок игры пережили футболисты матча второй лиги чемпионата Румынии между «Рапидом» и «Петролулом».
«Петролул» заработал право на пенальти, и Сергиу Арнауту подошел к мячу. 19-летний вратарь «Рапида» Михай Попа совершил сэйв, но судья не засчитал его, так как голкипер раньше времени вышел из ворот. Игрок стал бурно протестовать и увидел перед собой желтую карточку.
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Тренер «Перолула» поменял бьющего, но ветеран Лоренцо Маринсеку также не переиграл вратаря. Но Попа совершил ту же ошибку – ни одна из его ног не находилась на линии ворот. Парень закатил истерику против решения арбитра, и тот удалил его. «Рапид» выпустил запасного голкипера, но его помощь даже не понадобилась – игрок «Петролула» пробил мимо.
- Игра завершилась со счетом 0:0.
- «Рапид» доигрывал вдевятером – до удаления вратаря (на 68-й минуте) красную карточку показали еще одному футболисту.
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